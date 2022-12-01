لافروف: المخابرات الأميركية والروسية على اتصال بشأن تبادل محتمل لسجناء

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، إن أجهزة المخابرات الأميركية والروسية تجري محادثات بشأن عمليات تبادل محتملة لسجناء وإنه يأمل في نجاحها.

وقالت القائمة بالأعمال الأميركية في موسكو إليزابيث رود، لوكالة الإعلام الروسية المملوكة للدولة في تعليقات نُشرت يوم الاثنين، إن المحادثات مستمرة عبر "القناة المحددة" بشأن صفقة لإطلاق سراح الأميركيين المسجونين بريتني جرينر وبول ويلان.

لكنها أضافت أن موسكو لم تقدم "رداً جاداً" على أي من مقترحات واشنطن.

ونُقلت نجمة كرة السلة جرينر الشهر الماضي إلى مستعمرة عقابية في منطقة موردوفيا الروسية لقضاء عقوبة بالسجن لمدة تسع سنوات بتهم تتعلق بالمخدرات بعد اعتقالها في فبراير عقب ضبط خراطيش سجائر إلكترونية تحتوي على زيت القنب في حقائبها.

وفي محاكمتها، قالت جرينر إنها كانت تستخدم القنب للتعافي من إصابات رياضية ولكنها لم تقصد انتهاك القوانين.

ويقضي ويلان، وهو جندي سابق في مشاة البحرية الأميركية حكما بالسجن 16 عاما في نفس المنطقة بتهمة التجسس، التي ينفيها.