ألمانيا تؤكد حاجتها إلى المزيد من الذخيرة

طالبت وزيرة الدفاع الألمانية، كريستينه لامبرشت، بتوفير المزيد من الأموال مستقبلاً لملء مخازن الذخيرة التابعة للجيش.

وقالت الوزيرة في مقابلة مع صحيفة «فرانكفورتر الجماينه تسايتونج» الألمانية: «نحن بحاجة ماسة إلى المزيد من الذخيرة، ولهذا يجب أن نكون مستعدين سياسياً، وأن نوفر الشروط اللازمة لذلك في الميزانية».

ورأت لامبرشت أنه يجب لموازنة الدفاع أن تنمو على نحو ملحوظ في السنوات المقبلة، حتى يتوافر المال بشكل كافٍ لإعادة ملء مخزونات الذخيرة.

يذكر أن الجيش الألماني يعاني نقصاً حاداً في الذخيرة، بسبب التراجع الشديد في الطلبيات على مدار أعوام، وخفض قطاع الصناعة قدراته الإنتاجية في إطار سياسة التقشف في السنوات الماضية. وأكدت لامبرشت زيادة التكاليف المخصصة للذخيرة في العام المقبل إلى ما يقرب من 1.125 مليار يورو، موضحة أن تسليم أوكرانيا ذخيرة من مخزون الجيش الألماني قد فاقم الموقف.