ستولتنبرغ: "الناتو" يكثف دعم أوكرانيا.. وبوتين يستخدم الشتاء كسلاح في الحرب

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، اليوم الثلاثاء، إن "أعضاء الحلف سيكثفون مساعداتهم لأوكرانيا في الوقت الذي يستخدم فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الشتاء سلاحا في الحرب لأن قواته تفشل في ساحة المعركة"، بحسب وصفه.

وقال ستولتنبرغ للصحافيين قبل اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي في بوخارست: "قدمنا مولدات كهربائية وقطع غيار، ويساعد الحلفاء في إعادة بناء البنية التحتية المدمرة"، مضيفاً أن الاجتماع سيكون منتدى لزيادة المساعدات الغربية لإعادة بناء البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا.