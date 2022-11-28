زيلينسكي: روسيا تحاول استغلال الشتاء ضد أوكرانيا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في أحدث رسالة له بالفيديو إن الأوكرانيين في حاجة إلى الاستعداد لشتاء طويل وصعب يتخلله هجمات روسية.

وتابع: "طالما أن لديهم صواريخ، فإنهم لن يتوقفوا"، مشيرا إلى الجيش الروسي وهجماته على البنية التحتية الحيوية خلال الأسابيع الأخيرة.

وأضاف: "روسيا تحاول استخدام هذا الشتاء والبرد ضد الناس"، وأوضح أن الجيش الأوكراني يستعد لمواجهة الهجمات بأفضل ما يمكنه، لكنه حث مواطنيه على الاستعداد لمساعدة الناس خلال الأشهر المقبلة. وقال: "معاً، سنتمكن من تجاوز أي شيء".