أوكرانيا: 700 من مرافق البنية التحتية تضررت جراء الهجمات الروسية

قال النائب الأول لوزير الداخلية الأوكراني يفهين ينين إن حوالي 32 ألف هدف مدني، وأكثر من 700 من مرافق البنية التحتية الحيوية تضررت جراء الهجمات الروسية على الأراضي الأوكرانية.

ونقلت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم"، اليوم الاثنين، عن ينين قوله، خلال لقاء تلفزيوني، إن نحو 520 منطقة سكنية تواجه حالياً، مشاكل في إمدادات الطاقة بسبب الهجمات الروسية.

وأضاف أن الأهداف المدنية المتضررة البالغ عددها 32 ألفاً، معظمها منازل منفصلة ومجمعات سكنية، بحسب قوله.