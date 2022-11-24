رئيسة الحكومة التونسية تشيد بمشاركة الإمارات في قمة الفرنكوفونية

أشادت رئيسة وزراء تونس نجلاء بودن، بمشاركة الإمارات في القمة الفرنكوفونية التي استضافتها جزيرة جربة من 18 إلى 20 نوفمبر.

وعبّرت بودن عن الإعجاب بجناح الإمارات في القرية الفرنكوفونية، وقالت إنّ ما يقدمه الجناح من عروض يعكس صورة لما تعيشه الإمارات من نهضة حضارية واقتصادية وثقافية، وإنّها باتت نموذجاً يحتذى به في العالم العربي.

كما زار وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسي عثمان الجرندي، جناح الدولة المشارك في القرية الفرنكوفونية، وأثنى على حسن تنظيم الجناح الذي يواكب هذا الحدث العالمي، ومحتواه الثري، والمعلومات القيّمة المقدمة فيه بواسطة أدوات العرض الحديثة، وهو الأمر الذي جعل الجناح الإماراتي قبلة لزوار القرية الفرنكوفونية.

ورحّب سفير دولة الإمارات لدى المنظمة الدولية للفرنكوفونية الدكتور سالم النيادي، بالجرندي وقدّم له شرحاً وافياً عن محتويات الجناح الذي يبرز فرصة التعرف على التنوع الثقافي لدولة الإمارات، واطلع على موجز عن الفعاليات التي ستقام على هامش المشاركة الإماراتية في القمة الفرنكوفونية.

وأشار الدكتور النيادي إلى أن تصميم الجناح الإماراتي يجسّد القيم الإماراتية، كما أنّ المحتوى الثقافي والتراثي الفلكلوري الذي يقدّم في الجناح يعكس نهج التسامح والتعايش الذي تتميّز به دولة الإمارات.