مجلس وزراء الداخلية العرب يدين العدوان الإيراني على الإمارات

أدانت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بأشد العبارات العدوان الإيراني على دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدة أنه يمثل انتهاكا سافرا للقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار.

وجددت الأمانة العامة، في بيان اليوم، تضامنها الكامل ومساندتها المطلقة لدولة الإمارات في جميع الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها، مؤكدة أن هذه الاعتداءات تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.