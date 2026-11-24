دبي - الإمارات اليوم

افتتح سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الإماراتية، أمس، معرض «الخمسة الكبار العالمي 2026»، الذي تقام دورته الـ47 في مركز دبي التجاري العالمي، وتستمر فعالياته حتى بعد غد، بمشاركة أكثر من 1800 شركة عارضة من أكثر من 60 دولة، وبحضور أكثر من 65 ألف متخصص في قطاع البناء والتشييد، حيث يستعرض المعرض أكثر من 55 ألف منتج، إلى جانب أحدث الابتكارات والحلول المتقدمة في مجالات البناء والتشييد، وتطوير البنية التحتية والتقنيات الرقمية والاستدامة.

وأكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، أهمية مواصلة تطوير قطاع البناء والتشييد، وتعزيز توظيف التقنيات المتقدمة والحلول المبتكرة في تطوير البنية التحتية والمشروعات العمرانية، بما يواكب متطلبات النمو المستقبلي، ويرفع كفاءة المشروعات وجودتها، ويدعم توجهات دبي نحو ترسيخ منظومة عمرانية مستدامة تستند إلى الابتكار والاستدامة وأعلى المعايير العالمية.

وأشار سموه إلى الدور الذي يؤديه معرض «الخمسة الكبار العالمي» في تعزيز مكانة دبي منصة دولية رائدة لقطاع البناء والتشييد، من خلال استقطاب كبريات الشركات والمؤسسات والخبراء والمتخصصين من مختلف أنحاء العالم، وإتاحة الفرصة لاستعراض أحدث التقنيات والحلول، وتبادل الخبرات وبناء الشراكات التي تسهم في دعم تطور القطاع ومواكبة تحولاته المتسارعة.

وخلال جولته في المعرض، بحضور المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي المدير العام لسلطة مركز دبي التجاري العالمي، هلال سعيد المري، اطلع سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم على أحدث التقنيات والحلول التي تقدمها الشركات والمؤسسات المشاركة في مجالات البناء والتشييد، وتطوير البنية التحتية ومواد البناء الحديثة والأنظمة الهندسية، إلى جانب الابتكارات التي تسهم في رفع كفاءة المشروعات وتعزيز استدامتها.

وشملت الجولة عدداً من أجنحة الشركات والمؤسسات المحلية والعالمية، حيث زار سموه جناح «تروجان»، والجناح العُماني، وجناح شركة «فيتكس» اليونانية، إلى جانب أجنحة «الشامسي» و«إس كي إم»، و«إيه إتش آر آي»، و«ميديا»، كما شملت الجولة الجناح الإيطالي، وجناح القيادة العامة للدفاع المدني بدبي، والجناح الألماني، حيث تعرف سموه إلى أحدث الحلول والتقنيات المعروضة في مجالات البناء والتشييد، وكفاءة المباني والاستدامة والأمن والسلامة.

كما اطلع سموه على مجموعة من الحلول المبتكرة في مجالات البناء الذكي وأتمتة العمليات الإنشائية، وتحسين كفاءة استخدام الموارد والطاقة، والتطبيقات الرقمية الحديثة التي تسهم في تطوير أساليب التصميم والتنفيذ وإدارة المشروعات، بما يعزز الإنتاجية ويرتقي بجودة المخرجات الإنشائية.