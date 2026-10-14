رويترز: مقر أرامكو في الظهران تعرض لأضرار جسيمة جراء هجوم الثلاثاء

قالت ثلاثة مصادر ‌مطلعة لرويترز إن ​المقر الرئيسي لشركة أرامكو السعودية للنفط في الظهران تعرض لأضرار جسيمة جراء الهجوم الذي وقع أمس الثلاثاء وأسفر عن حريق امتد لعدة طوابق.

وذكر ‌اثنان من المصادر أن العمليات استمرت ‌بشكل طبيعي رغم ذلك، ويعمل ‌الموظفون من المنزل. ‌وأشار مصدر ‌رابع إلى نقل بعض ​المهام إلى مكاتب ‌في ​الخارج.

وقال المصدران إن الحريق اندلع في الطابق التاسع من الجناح الجنوبي للمبنى الإداري، وامتد بين الطابقين السادس والعاشر.

وذكر مصدر آخر أن الطوابق الثلاثة العليا من المبنى، حيث يقع مكتب الرئيس ‌التنفيذي لأرامكو أمين الناصر، تضررت بشدة وانهار جزء من السقف وتحطمت نوافذ ​وأبواب.