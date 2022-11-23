انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق واسعة في مولدافيا بعد القصف الروسي في أوكرانيا

تشهد مولدافيا "انقطاعا للتيار الكهربائي على نطاق واسع" الأربعاء عقب الضربات الروسية على منشآت للطاقة الأوكرانية، على ما قال نائب رئيس الوزراء المولدافي أندريه سبينو.

وكتب سبينو على فيس بوك "نتيجة القصف الروسي لنظام الطاقة الأوكراني خلال الساعة الماضية، نشهد انقطاعات كبيرة في الكهرباء في كل أنحاء البلاد" فيما كانت مولدافيا تواجه أصلا مشكلات كبيرة في الطاقة لأسباب مرتبطة بالحرب في أوكرانيا.

وأضاف أن شركة "مولديليكتريكا" الوطنية للطاقة في البلاد تعمل على إعادة التيار.

وقال وزير الخارجية نيكو بوبيسكو إن انقطاع التيار الكهربائي ضرب العاصمة وحتى مبنى وزارة الخارجية.

وأضاف في تغريدة باللغة الإنجليزية على تويتر "أصدرت تعليماتي باستدعاء سفير روسيا للحصول على تفسير".

من جانبها، كتبت مايا ساندو، رئيسة مولدافيا المقربة من الاتحاد الأوروبي على فيس بوك الأربعاء بعد الجولة الأخيرة من الهجمات الروسية "روسيا تركت مولدافيا في الظلام".