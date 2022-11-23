الجيش الأوكراني: قتلنا 85 ألفاً من الجنود الروس

ذكرت القيادة العامة للقوات المسلحة الأوكرانية في تقرير لها بصفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أنه في الفترة من 24 فبراير الماضي وحتى اليوم الأربعاء ، قتلت القوات المسلحة الأوكرانية حوالي 85 ألفاً و410 من الجنود الروس، من بينهم 410 جنود في الساعات الـ24 الماضية.

وأضافت أن القوات الروسية تكبدت أكبر عدد من الخسائر في مناطق "أفدييفكا" "بخموت" و"ليمان"، طبقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية "يوكرينفورم" اليوم الأربعاء.

وتابعت أن القوات الأوكرانية دمرت 2897 دبابة روسية و5832 عربة جند مدرعة و1887 نظاما مدفعيا و209 من الأنظمة المضادة للطائرات و480 صاروخ كروز و161 وحدة معدات خاصة.