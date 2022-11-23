عمدة كييف: نواجه أسوأ شتاء منذ الحرب العالمية الثانية

قال عمدة كييف فيتالي كليتشكو إن شتاء قاتما ينتظر سكان العاصمة الأوكرانية البالغ عددهم 3 ملايين نسمة بسبب الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للطاقة في البلاد جراء القصف الروسي.

وأضاف كليتشكو لصحيفة بيلد الألمانية اليوم الأربعاء: "هذا أسوأ شتاء منذ الحرب العالمية الثانية".

وقال عمدة كييف إنه يتعين على المدينة أن تكون مستعدة لأسوأ سيناريو لانقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع في درجات حرارة منخفضة، وفي هذه الحالة سيتعين إجلاء بعض السكان، مضيفا: "لكننا لا نريد أن يصل الأمر إلى هذا الحد".

وطلب كليتشكو من ألمانيا أن ترسل على وجه السرعة مولدات كهربائية وملابس واقية وسلعا إنسانية بالإضافة إلى أسلحة للدفاع.