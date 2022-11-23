«حكماء المسلمين» يشارك في المنتدى الدولي لتحالف الحضارات

يشارك مجلس حكماء المسلمين، في فعاليات المنتدى الدولي للأمم المتحدة لتحالف الحضارات، الذي افتتح أمس، في مدينة فاس بالمملكة المغربية ويستمر يومين تحت عنوان: «نحو تحالف من أجل السلام: لنتعايش جميعاً كإنسانية واحدة».

ومن المقرَّر أن يعقد مجلس حكماء المسلمين جلسة حوارية، اليوم خلال فعاليات المنتدى، لمناقشة دور القادة الدينيين في تعزيز السلام والاحترام المتبادل والوئام الاجتماعي (مناقشة تفاعلية بين القادة الدينيين من مختلف الطيف الديني)، يشارك فيها الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، المستشار محمد عبدالسلام، إلى جانب عدد من القادة الدينيين حول العالم، ويديرها المستشار الخاص للمجلس ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة السابق، والمستشار الخاص السابق للأمم المتحدة المعنيُّ بمنع الإبادة الجماعيَّة أداما ديانغ.