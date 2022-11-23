البرهان: الجيش السوداني سينأى بنفسه عن السياسة

أكد رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش السوداني، عبدالفتاح البرهان، أن القوات المسلحة ستفي بوعدها بالنأي عن السياسة، وستعمل على حماية المرحلة الانتقالية.

وقال البرهان في كلمة ألقاها في اجتماع تنسيق أمني إفريقي في الخرطوم، أمس، إن الشعب يتطلع إلى توافق وطني، تشارك فيه كل القوى السياسية، وصولاً إلى انتخابات حرة ونزيهة.

ويأتي خطاب البرهان وسط جدل كبير حول العملية السياسية الجارية لحل الأزمة التي يعيشها السودان منذ أكثر من عام، بسبب الرفض الشعبي للإجراءات التي اتخذها الجيش في 2021.

وتتزايد التكهنات بقرب توقيع اتفاق مبدئي بين الجيش وقوى الحرية والتغيير- المجلس المركزي، يمهد لتسلم المدنيين السلطة على أساس وثيقة دستورية أعدتها اللجنة التسييرية لنقابة المحامين في سبتمبر.