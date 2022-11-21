الولايات المتحدة تبني نظاماً دفاعياً متكاملاً في الشرق الأوسط

أعلن مسؤول أميركي، أمس، أن الولايات المتحدة تعمل على بناء بنية تحتية متكاملة للدفاع الجوي والبحري في الشرق الأوسط، وقال منسق مجلس الأمن القومي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بريت ماكغورك في مؤتمر «حوار المنامة» السنوي في البحرين، إن بلاده تركّز على ردع التهديدات الوشيكة في المنطقة الاستراتيجية الغنية بموارد الطاقة.

وأضاف: «تعمل الولايات المتحدة الآن بنشاط على بناء بنية دفاعية جوية وبحرية متكاملة في هذه المنطقة»، مضيفاً: «يتم الآن تنفيذ شيء تحدثنا عنه منذ فترة طويلة، من خلال الشراكات المبتكرة والتقنيات الجديدة»، لافتاً إلى أن القوات الأميركية كشفت وردعت تهديدات وشيكة من جانب إيران. وكان قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال مايكل كوريلا أعلن خلال المؤتمر، أنّ قوة بحرية بقيادة الولايات المتحدة ستنشر أكثر من 100 سفينة مسيّرة عن بُعد في مياه الخليج بحلول العام المقبل لدرء التهديدات البحرية.