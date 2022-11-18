الكويت لأوروبا: احترموا سيادة بلادنا ولا تكيلوا بمكيالين بتسييس "الشنغن"

تواصلت تداعيات تنفيذ أحكام الإعدام بحق سبعة مدانين بجرائم قتل محلياً وأوروبياً، حيث وجهت الكويت رسالة شديدة اللهجة على لسان وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله، الذي طالب دول الاتحاد الأوروبي عدم التدخل في شؤوننا وتفهم قوانيننا، مشدداً على الرفض القاطع لأي مساس بسيادة الكويت فهي "خط أحمر".

وفي حين أعلنت لجنة الحريات المدنية والعدل والداخلية بالبرلمان الأوروبي أمس تأجيل التصويت على إعفاء الكويت وقطر من تأشيرة شنغن، الذي كان مقرراً أمس، إلى وقت يحدد لاحقاً، اعتبر وزير الخارجية أن "هذه المسألة وسيلة غايتها تطوير العلاقات وخلق بيئة سفر مريح للمواطنين"، معرباً عن أمله في أن "تعي الدول الأوروبية ذلك وألا تضع عراقيل أمام تحقيق هذه الوسيلة، وعدم تسييسها".

ووفقاً لصحيفة "القبس" الكويتية، لفت وزير الخارجية إلى أن "الاتحاد الأوروبي لديه اتفاقيات مع 63 دولة لإلغاء شنغن، منها 24 دولة تطبق حكم الإعدام وآخر دولة في أوروبا ألغت عقوبة الإعدام قبل 10 سنوات، فيجب عدم الكيل بمكيالين"، مؤكداً أن "نظامنا القضائي أحكامه شفافة وعادلة، ولا يحق لأي طرف كان التدخل في قرارات القضاء أو عمله"، مبيناً أن "دبلوماسيتنا تقوم على الحكمة وعدم التسرع".

وبشأن تنفيذ أحكام الإعدام بحق سبعة مدانين بجرائم القتل العمد وجنايات مختلفة أكد وزير الخارجية أن "القضاء نظر في وضعهم لسنوات بكل شفافية، وأعطاهم حقهم الكامل في درجات التقاضي ثم اتخذ قراره ونفذه"، مؤكدا أنه "لا أحد أكثر حرصاً على حياة الإنسان من كويت الإنسانية وقيادتها، وهذا ما ترجمته عبر مسيرتها".