تعهدات أميركية أوروبية مكتوبة بإزالة العقبات أمام تصدير الحبوب الروسية

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، إن الأمم المتحدة أبلغته بتعهدات مكتوبة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لإزالة العقبات أمام تصدير الحبوب والأسمدة الروسية.

وقال لافروف إنه تلقى تعهدات بهذا الشأن من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، خلال اجتماع عُقد على هامش قمة مجموعة العشرين في بالي بإندونيسيا.

ولطالما شكت روسيا من وجود قيود على صادراتها الزراعية، رغم أنها ليست مستهدفة بشكل مباشر بالعقوبات الغربية.

وأشارت إلى أن تمديد اتفاق البحر الأسود الذي سمح باستئناف صادرات الحبوب الأوكرانية في يوليو، ومن المقرر أن ينتهي أجله يوم السبت- يتوقف على حل هذه القضية بما يلبي مطالب موسكو.

وقال لافروف لصحافيين "تحدث الأمين العام عن التعهدات المكتوبة التي قدمتها له الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. يعكس هذا نوايا حسنة، وإذا تم تنفيذها، فسيتم إزالة جميع العقبات التي تعترض طريق الحبوب والأسمدة الروسية".

وأضاف "أكد الأمين العام للأمم المتحدة لنا أن جميع المؤسسات الاقتصادية ذات الصلة بسلاسل التوريد للأسمدة والحبوب الروسية تتلقى إشارات مطمئنة بأنها لن تخضع لعقوبات إذا تعاونت في تنفيذ الصفقات التجارية الخاصة بحبوبنا".