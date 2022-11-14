مقتل 3 من لاعبي فريق كرة القدم بجامعة فرجينيا بالرصاص واعتقال المشتبه به

ألقت الشرطة القبض على المشتبه به في حادث إطلاق النار بجامعة فرجينيا الأميركية والذي أسفر عن مقتل ثلاثة من أعضاء فريق كرة القدم بالجامعة اليوم الاثنين، وذلك بعد ساعات من إطلاقه الرصاص على حافلة مليئة بطلاب عائدين من جولة ميدانية.

قالت شرطة الجامعة في مؤتمر صحافي إن المشتبه به، وهو طالب يدعى كريستوفر دارنل جونس، اعتُقل بعد ساعات من إطلاق النار الذي وقع في الساعة 10:30 مساء يوم الأحد بالتوقيت المحلي (0330 بتوقيت جرينتش اليوم الاثنين) في الجامعة في شارلوتسفيل بفرجينيا، حيث يدرس 25 ألف طالب.

ودفع حادث إطلاق النار مسؤولي الجامعة إلى إبلاغ الطلاب والموظفين بالاحتماء في أماكنهم لساعات حيث أجرى ضباط إنفاذ القانون مطاردة ضخمة لجونس.

وكشف رئيس الجامعة جيم ريان عن أسماء الطلاب الذين لقوا حتفهم. وقالت السلطات إن اثنين آخرين أُصيبا في إطلاق النار.

وقال رئيس شرطة الجامعة تيم لونجو، إن جونس يُحتجز في ثلاث تهم بالقتل من الدرجة الثانية وثلاث تهم باستخدام مسدس في ارتكاب جناية.

وذكر ريان أن جونس، الطالب بالجامعة، مُسجل كلاعب في فريق كرة القدم بالجامعة منذ عام 2018.

وقال رئيس الجامعة في رسالة نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي بعد ساعات من إطلاق النار إن "حزين للغاية"، وأضاف أنه تم إلغاء المحاضرات لهذا اليوم.

وكتب في الرسالة "هذه رسالة يتمنى أي مسؤول ألا يُضطر إلى إرسالها، وأنا حزين لابتلاء جامعة فرجينيا بهذا العنف".

وحادث إطلاق النار هو الأحدث في سلسلة من العنف المسلح في الجامعات والمدارس الثانوية الأميركية في السنوات الأخيرة. وأثارت إراقة الدماء جدلا حول تشديد التقييدات على حيازة الأسلحة في الولايات المتحدة، حيث يكفل التعديل الثاني للدستور الحق في حمل السلاح.