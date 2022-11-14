بريطانيا: روسيا تريد بدء تدريب عسكري في المدارس

قالت وزارة الدفاع البريطانية إن روسيا تريد تطبيق نظام إلزامي للتدريب العسكري في المدارس قبل التجنيد، مشيرة إلى معلومات استخباراتية بأن موسكو تخطط لبدء 140 ساعة من التدريب السنوي في المدارس، اعتباراً من سبتمبر 2023 فصاعداً.

وقالت الوزارة في آخر تحديث لها بشأن الحرب في أوكرانيا، أمس: «هذه المبادرة من المرجح أيضاً أن تكون جزءاً من مشروع أوسع نطاقاً لغرس أيديولوجية الوطنية والثقة في المؤسسات العامة بين المواطنين الروس».

وقالت الوزارة إن هذه الخطط هي إحياء لبرنامج يعود إلى الحقبة السوفييتية، توقف في عام 1993، وتضمن التحضير لهجمات نووية وكيماوية، إضافة إلى دورة إسعافات أولية وتدريب على استخدام البنادق.

وقالت الوزارة البريطانية إن البرنامج، الذي أعلنه وزير التعليم الروسي سيرغي كرافستوف، في وقت سابق في نوفمبر الجاري، حاول بموجبه المسؤولون الروس إحياء التدريب الذي تم في عام 2014، بعد الضم الروسي لشبه جزيرة القرم، على أمل تحسين نوعية المجندين.