«نيو ستارت» يجمع الأميركيين والروس

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن الولايات المتحدة وروسيا ستجتمعان قريباً لمناقشة إمكانية استئناف عمليات التفتيش بموجب معاهدة «خفض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها» (نيو ستارت)، الاتفاق الرئيس لنزع السلاح النووي بين القوتين.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، للصحافيين «اتفقنا على أن تتمكن اللجنة الاستشارية الثنائية من الاجتماع في مستقبل قريب في إطار معاهدة نيو ستارت»، مؤكداً بذلك معلومات أوردتها وكالة بلومبيرغ.