روسيا تأمر قواتها بالانسحاب من مدينة خيرسون الأوكرانية

أمر وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو بانسحاب القوات الروسية من الضفة اليمنى لنهر دنيبرو في منطقة خيرسون الأوكرانية التي تتضمن عاصمة المنطقة التي تحمل الاسم نفسها وتتعرّض لهجوم مضاد أوكراني.

وقال شويغو على التلفزيون "نفّذوا انسحاب الجنود"، وذلك بعد اقتراح في هذا الاتجاه من جانب قائد العمليات الروسية في أوكرانيا الجنرال سيرغي سوروفيكين الذي أقرّ بأنه ليس قرارًا "سهلًا".

وقال الجنرال سيرغي سوروفيكين، لوزير الدفاع سيرغي شويغو أنه من المستحيل إيصال الإمدادات إلى مدينة خيرسون ومناطق أخرى تقع على الضفة الغربية لنهر دنيبر.

وافق شويغو على اقتراحه بالتراجع وإقامة دفاعات على الضفة الشرقية.

لم تؤكد السلطات الأوكرانية هذه الخطوة على الفور - وأشار الرئيس فولوديمير زيلينسكي في الأيام الأخيرة إلى أن الروس كانوا يتظاهرون بالانسحاب من خيرسون من أجل جذب الجيش الأوكراني إلى معركة ثابتة.

