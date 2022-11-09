كوريا الشمالية تطلق "صاروخا بالستيا غير محدد"

أطلقت كوريا الشمالية صاروخا بالستيا واحدا على الأقل الأربعاء، وفق ما أعلن الجيش الكوري الجنوبي في أحدث تجربة تجريها بيونغ يانغ عقب عملية إطلاق عدد قياسي من الصواريخ في وقت سابق من هذا الشهر.

قال الجيش الكوري الجنوبي إنه "رصد صاروخا بالستيا قصير المدى أطلقته كوريا الشمالية (باتجاه) البحر الشرقي (المعروف أيضا باسم بحر اليابان) من سوكشون في مقاطعة بيونغان الجنوبية.

وأضافت "من خلال تعزيز المراقبة واليقظة، يحافظ الجيش الكوري الجنوبي على جهوزيته التامة فيما يتعاون بشكل وثيق مع الولايات المتحدة".

وأكّدت اليابان كذلك إطلاق الصاروخ مع تغريد الحكومة أن بيونغ يانغ "أطلقت ما يُعتقد أنه صاروخ بالستي".