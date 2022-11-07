الغرب يزود أوكرانيا بالمزيد من أنظمة الدفاع الجوي

أعلن وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن أوكرانيا تلقت المزيد من أنظمة الدفاع الجوي من الغرب اليوم الاثنين.

وكتب ريزنيكوف "انظروا من هنا!" ونشر صورا لأنظمة الدفاع الجوي الأرضية "نسامس" و"أسبيد" المصنوعة في الولايات المتحدة وإيطاليا.

وتابع ريزنيكوف "سنواصل استخدامها لإسقاط أهداف العدو التي تهاجمنا".

وشكر الوزير الأوكراني النرويج وإسبانيا والولايات المتحدة على تسليمها هذه الأنظمة.