العراق.. السوداني يتولى إدارة جهاز المخابرات

قرر رئيس الحكومة العراقية القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، أمس، تولي إدارة جهاز المخابرات في المرحلة الحالية.

وأكد السوداني، خلال زيارته أمس مقر جهاز المخابرات العراقية، دعم «الدور الوطني لجهاز المخابرات، بوصفه مؤسسة أمنية وطنية تضطلع بمهمة كبيرة ومشرفة لخدمة الوطن».

وشدد على أهمية أن يحافظ الجهاز على مسار عمله وفق الاختصاص المرسوم له طبقاً للدستور وميثاق العمل الداخلي للجهاز والقوانين المرعية المنظمة في هذا المجال، وأن يكون تنفيذ المهام وتوزيعها موافقاً لمعايير المواطنة الحقّة، والكفاءة وأركان النزاهة في العمل والمصالح الوطنية والأمنية العليا للبلد.