زيلينسكي لا يرى رغبة من جانب روسيا لإنهاء الحرب

قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إنه لا يرى رغبة من جانب موسكو في التفاوض لإنهاء الحرب ضد بلاده.

وقال زيلينسكي في رسالة الفيديو اليومية مساء أمس في كييف إن روسيا ترسل عشرات أو مئات الآلاف من الأشخاص للقتال، لكن أولئك الذين يرغبون في التفاوض لن يتركوا الناس يموتون في «مفرمة اللحوم».

وتابع زيلينسكي «نحن مستعدون الآن للسلام، سلام عادل ومنصف. لقد أعلنا صيغته عدة مرات».

وأضاف أن قبل كل شيء، يجب أن تعترف روسيا بحدود أوكرانيا وسلامة أراضيها بموجب القانون الدولي.

واتهم الرئيس الأوكراني روسيا بتضليل الجميع من خلال طرح المفاوضات مؤخرا لوضع نهاية للصراع على المحاورين الأجانب. وقال إن موسكو أعلنت حقا إنهاء التعبئة الجزئية لقوات الاحتياط في الجيش، «لكن في الحقيقة، روسيا تواصل جمع الناس في أقاليمها وفي أراضينا المحتلة لكي تتركهم يموتون».