رئيس الوزراء البريطاني يقرر حضور "كوب27"

قرر رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك الأربعاء في نهاية المطاف حضور مؤتمر الأطراف حول المناخ (كوب27) الذي تستضيفه مصر، بعد أن أعلن عدم مشاركته بسبب التزامات داخلية.

وقال زعيم المحافظين البالغ 42 عاماً في تغريدة "لا يوجد ازدهار طويل الأمد بدون اتخاذ إجراءات بشأن تغير المناخ. لا يوجد أمن للطاقة دون الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة. لهذا السبب سأحضر كوب27 الأسبوع المقبل: حتى يترجم إرث غلاسغو إلى مستقبل آمن ومستدام".

وعاد سوناك عن قراره غداة إعلان رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون أنه سيحضر قمة المناخ.

وكان سوناك أعلن في البداية إنه لن يذهب وعزا غيابه إلى "التزامات ملحة" تتعلق خصوصا بإعداد عرض للميزانية في 17 نوفمبر وهو أمر بات موضع ترقب شديد بعد أسابيع عدة من التقلبات المالية في المملكة المتحدة.

بعد تصاعد الانتقادات، بما في ذلك من رئيس القمة السابقة "كوب 26" البريطاني ألوك شارما، قال المتحدث باسم رئيس الوزراء الثلاثاء إن وجوده في "كوب27" هو "قيد الدراسة"، في إشارة إلى أن داونينغ ستريت يمهد الطريق للتراجع عن القرار.