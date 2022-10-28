كوريا الشمالية نجحت في 76% من تجاربها النووية

أظهرت بيانات، أمس، أن أكثر من ثلاثة أرباع التجارب الصاروخية التي أجرتها كوريا الشمالية منذ عام 1984 اعتُبرت ناجحة، في إشارة واضحة إلى إحراز تقدم في سعي بيونغيانغ الدؤوب للحصول على أنظمة أسلحة متقدمة.

وأصدر مركز جيمس مارتن لدراسات منع الانتشار النووي، ومقره الولايات المتحدة، بيانات عن تجارب كوريا الشمالية لصواريخ قادرة على إيصال حمولة لا تقل عن 500 كيلوغرام لمسافة 300 كيلومتر على الأقل، وفقاً لما نقلته وكالة يونهاب للأنباء.

ومن بين 204 صواريخ اختبرتها كوريا الشمالية منذ عام 1984، تم تصنيف 156 تجربة على أنها ناجحة، و32 على أنها فاشلة، والمتبقي على أنها «غير معروفة»، وفقاً لبيانات المعهد المنشورة على الموقع الإلكتروني لمبادرة التهديد النووي.

ويُترجم هذا الرقم إلى معدل نجاح بلغ 76% خلال هذه الفترة.

وزادت بيونغيانغ أخيراً من حدة التوترات الإقليمية بمجموعة من التجارب الصاروخية، بما في ذلك تلك التي شملت صاروخاً بالستياً متوسط المدى، وصاروخ كروز بعيد المدى في وقت سابق من هذا الشهر، بحسب «يونهاب».