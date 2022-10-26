الأمم المتحدة ترسل قاربين لممر تصدير المحاصيل الأوكرانية بعد الإبلاغ عن جسم غريب

قالت المتحدثة باسم مبادرة حبوب البحر الأسود التابعة للأمم المتحدة إسميني بالا، إنه جرى نشر قاربين مثلما هو مقرر صباح اليوم الأربعاء، لفحص ممر تصدير المحاصيل الأوكرانية حيث جرى الإبلاغ عن جسم مريب في وقت سابق.

وحسب ما جاء ذلك في بيان للمتحدثة عبر البريد الإلكتروني، سوف يتم إبلاغ مركز التعاون المشترك التابع للمبادرة بالنتائج في وقت لاحق من اليوم.

وجاء في البيان "جرى تعليق حركة السفن في الممر لليوم".

وكان مركز التعاون المشترك قد أجاز الفحص لجسم يشبه اللغم في الممر الإنساني البحري، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء.