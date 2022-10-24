تشارلز يستقبل ريشي سوناك لتولي رئاسة الحكومة البريطانية غداً

أعلن داونينغ ستريت في بيان أن ريشي سوناك الذي فاز، اليوم الاثنين، برئاسة حزب المحافظين، سيستقبله الملك تشارلز الثالث غداً الثلاثاء لتسميته رسمياً رئيساً للوزراء في المملكة المتحدة.

ومن المقرر أن تلقي ليز تراس التي استقالت الخميس من هذا المنصب، خطاباً أمام داونينغ ستريت قرابة الساعة 9,15 بتوقيت غرينتش، قبل أن تتوجه إلى قصر باكينغهام حيث سيستقبلها الملك تشارلز الثالث.

ولاحقاً، سيستقبل الملك تشارلز، ريشي سوناك، ويكلفه بتشكيل الحكومة البريطانية على أن يتوجه إلى داونينغ ستريت لإلقاء خطاب قرابة الساعة 10,35 بتوقيت غرينتش.