انتخاب ريشي سوناك زعيماً لحزب المحافظين وسيصبح رئيساً لوزراء بريطانيا

انتخب حزب المحافظين البريطاني، اليوم الاثنين، ريشي سوناك رئيساً له وسيصبح بالتالي رئيس الوزراء الجديد بعدما فشلت منافسته بيني موردنت في تأمين الأصوات الـ100 اللازمة لدعم ترشيحها من قبل زملائها النواب.

وقال الناشط في حزب المحافظين غراهام برادي: "بالتالي تم انتخاب ريشي سوناك رئيسا لحزب المحافظين"، فيما تعهدت موردنت بتقديم الدعم الكامل له.

ويتحدث سوناك عند الساعة 13,30 بتوقيت غرينتش بحسب برادي، بعدما نظمت لجنة نواب المحافظين انتخابات سريعة لزعامة الحزب إثر استقالة ليز تراس الأسبوع الماضي.

وكان رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون انسحب من السباق في وقت متأخر أمس الأحد، تاركاً المنافسة بين سوناك وموردنت.

وقالت موردنت في بيان: "هذه أوقات غير مسبوقة. رغم الوقت الضيق للمنافسة على زعامة الحزب، من الواضح أن الزملاء شعروا بأننا بحاجة ليقين اليوم، لقد اتخذوا هذا القرار بحسن نية لما فيه خير البلاد".