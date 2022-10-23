انطلاق المؤتمر الاقتصادي وارتفاع "الجنيه الذهب" وتوظيف صاحب واقعة "الكشري".. الأبرز في الصحف المصرية الأحد

تناولت الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الأحد، عدداً من الأخبار الهامة جاء من أبرزها انطلاق المؤتمر الاقتصادي، وتثبيت أسعار الوقود، وتوظيف عامل النظافة صاحب واقعة "كشري التحرير"، وارتفاع جديد في سعر الجنيه الذهب، وتستعرضها "الإمارات اليوم" على النحو التالي:

• صحيفة الأهرام:

- الحكومة: لا تغيير بمدة الدراسة بالفصل الدراسى الأول بالجامعات والمعاهد

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، أن ما انتشر من أنباء إصدار قرار بتغيير مدة الدراسة بالفصل الدراسي الأول بالجامعات والمعاهد للعام الدراسي الحالي، عار من الصحة.

وأفادت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن مدة الدراسة بالفصل الدراسي الأول كما هي دون إحداث أي تغييرات عليها. وناشدت الطلاب عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة.

ومن المقرر أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول 9 يناير المقبل، وتستمر حتى 26 من الشهر نفسه.

- لجنة "التسعير" تثبت أسعار الوقود

قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية تثبيت سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية عند 8 جنيهات للتر بنزين 80، وعند 9٫25 جنيه لبنزين 92، وعند 10٫75 جنيه لبنزين 95، وعند 7٫25 جنيه للتر للسولار، و5000 جنيه للطن لسعر المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز.

• صحيفة أخبار اليوم

- وزير التعليم: تخفيف مناهج الصفين الرابع والخامس الابتدائي ليتناسب مع الخطة الزمنية للعام الدراسي

كشف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني المصري الدكتور رضا حجازي، أسباب تخفيف مناهج الصفين الرابع والخامس الابتدائي خلال العام الدراسي الجديد 2022-2023، حيث أكد أن تخفيف مناهج الصفين الرابع والخامس الابتدائي، جاء ليتناسب مع الخطة الزمنية للعام الدراسي دون الإضرار بنواتج التعلم.

تستعد المدارس لعقد أول اختبار شهري، نهاية الشهر الجاري لصفوف النقل، من السادس الابتدائي وحتي الثاني الثانوي، لمعرفة مستوي الطلاب، ودرجة التحصيل التعليمي خلال الشهر بالإضافة إلى احتساب درجات أعمال السنة، وفقا لنظام التقييم المقرر من وزارة التربية والتعليم.



- أحمد العوضي يعلن توظيف عامل النظافة صاحب واقعة "كشري التحرير"

أعلن الفنان احمد العوضي عبر حسابة الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك عن توظيف عامل النظافة صاحب واقعة كشري التحرير، عبر توفير فرصة عمل له كسائق نقل بالإضافة لعمل آخر في مطعم أسماك.

كان قد تفاعل النجم أحمد العوضي مع عامل النظافة الذي تم طرده من قبل مدير إحدى محال مطاعم "كشري التحرير"، وذلك بعد تداول رواد التواصل الاجتماعي للفيديو الذي وثق لحظة طرده من المطعم.

وبعد وقت قليل من نشر الفنان احمد العوضي تويتة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، وكتب من خلالها "متزعلش يا أخويا أنا أخوك ولو أعرف مكانك هاجي آخدك وناكل أحلى أكلة مع بعض".

• صحيفة المصري اليوم

- قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب

ارتفع الجنيه الذهب نحو 50 جنيها عن تعاملات أمس السبت، ويعتبر الجنيه الذهب من أكثر الطرق الآمنة للاستثمار وادخار الأموال.

وسجّل سعر الجنيه الذهب (8 غرام) عيار 21 بالجنيه المصري: 8778.80

سعر الجنيه الذهب بالدولار: 447.50

كما سجّل الجنيه الذهب 8 غرام عيار 24

بالجنيه المصري: 10032.92

بالدولار: 511.43

- "طرد الطالب من المدرسة".. قرار من التعليم بشأن الاعتداء على المعلمين

أكد وكيل وزارة التربية والتعليم المصرية، مدير مديرية التعليم بالجيزة أشرف سلومة، أن الوزارة أقرت مجموعة من القرارات بشأن الاعتداء على المعلمين أبرزها: في حالة اعتداء أي ولي أمر على معلم يتم تطبيق لائحة الانضباط المدرسي على الطالب ورفع الأمر إلى مجلس أمناء المدرسة للنظر في نقل الطالب فورا خارج المدرسة.



• صحيفة الوطن

- 5 أندية تخوض مبارياتها على استاد القاهرة بعد الانتهاء من صيانته

أعلن رئيس هيئة استاد القاهرة وليد عبد الوهاب، عن جاهزية الاستاد لاستضافة مباريات الدوري المصري الفترة المقبلة، وذلك بعد إغلاقه منذ الأول من أكتوبر الجاري بسبب إراحة أرضية وإجراء بعض أعمال الصيانة، مشيراً إلى أنه يوجد 5 فرق ستخوض عليه مبارياته في الموسم الجديد بتواجد الزمالك وسيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي من فرق الدوري المصري بجانب فريقي زد ووادي دجلة من دوري القسم الثاني.



• صحيفة الشروق

- اليوم.. انطلاق المؤتمر الاقتصادي ــ مصر 2022 بمشاركة 21 جهة محلية ودولية ونحو 500 شخصية

تنطلق اليوم، فعاليات "المؤتمر الاقتصادي ــ مصر 2022"، الذى تنظمه الحكومة المصرية على مدى ثلاثة أيام لمناقشة أوضاع الاقتصاد المصري ومستقبله، بمشاركة واسعة من كِبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين ورجال الأعمال.

يستهدف المؤتمر التوافق على خارطة الطريق الاقتصادية للدولة خلال الفترات المقبلة، واقتراح سياسات وتدابير واضحة تسهم فى زيادة تنافسية ومرونة الاقتصاد المصري، كما يشهد المؤتمر الإعلان عن عدد من الحوافز لقطاع الصناعة والمصدرين لتحقيق المستهدفات القومية.

وتتضمن أجندة المؤتمر العديد من الجلسات على مدى أيامه الثلاثة، وفق ثلاثة مسارات أساسية، حيث يشمل المسار الأول، السياسات الاقتصادية الكلية، فيما يركز المسار الثاني على تمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال، ويُخصص الثالث لصياغة خريطة الطريق المستقبلية للقطاعات ذات الأولوية فى برنامج عمل الحكومة للفترة المقبلة.

• موقع مصراوي

- كتاب الماث بـ800 جنيه.. استياء بين أولياء أمور الثالث الثانوي واتحاد الناشرين يكشف السبب

تصدرت أزمة ارتفاع أسعار الكتب الخارجية، خلال الساعات الماضية، صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، لما أبداه أولياء الأمور من استياء تجاه أسعار الكتب الخارجية للثانوية العامة التي وصل سعرها لـ822 جنيهًا للكتاب الواحد، خاصة لكتب الرياضيات باللغة الإنجليزية.

قال، رئيس اتحاد الناشرين المصريين سعيد عبده، إن أزمة ارتفاع أسعار الكتاب الخارجي وراءها عدة أسباب أهمها العلامة التجارية لدار النشر التي تطبع هذه الكتب والتكلفة التي يمثلها تطور الكتاب الخارجي الذي اختلف شكله بشكل كبير خلال الفترة الماضية.