الأمم المتحدة: مقتل 6322 مدنياً في أوكرانيا

أعلن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، مقتل 6322 مدنياً، وإصابة 9634 في أوكرانيا، منذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا في فبراير الماضي، حتى 18 أكتوبر الجاري.

ونقل موقع وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، أمس، عن وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، روزماري ديكارلو، قولها خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي، إن 397 طفلاً على الأقل قتلوا في الحرب.

وقالت ديكارلو لأعضاء مجلس الأمن، إنه من المرجح أن تكون الأرقام الفعلية أعلى بشكل كبير.