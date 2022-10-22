غارات إسرائيلية تستهدف مواقع في محيط العاصمة السورية

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان مساء الجمعة إن الضربات التي شنتها إسرائيل على مشارف العاصمة السورية دمشق كانت تستهدف شحنة أسلحة إيرانية.

وقال المرصد، الذي يراقب الأوضاع في سورية منذ عام 2011، إن الشحنة كانت متجهة إلى ميليشيات تعمل بالوكالة عن إيران في سوريا.

وأضاف أنه سمع دوي انفجارات قوية قرب مطار دمشق الدولي ومواقع على مشارف مدينة دمشق وفي مناطق جنوب العاصمة.

وأعلن مصدر عسكري سوري في وقت سابق أمس أن إسرائيل استهدفت مواقع في محيط العاصمة دمشق.

وقال المصدر العسكري في بيان " مساء الجمعة شن الجيش الإسرائيلي هجوما جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال شرق بحيرة طبريا مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق".

وأوضح "تصدت وسائط دفاعنا الجوي للصواريخ وأسقطت معظمها، واقتصرت الخسائر على الماديات".