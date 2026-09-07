الرئيس اللبناني: إسرائيل تستهدف مسار اتفاق الإطار

أكد الرئيس اللبناني جوزف عون اليوم الاثنين أن إسرائيل تستهدف مسار اتفاق الإطار وتقوٌض كل الجهود المبذولة لوقف التصعيد في الجنوب والمنطقة ككل.

ونقل بيان للرئاسة اللبنانية عن عون قوله ، خلال استقباله وزير العدل الفرنسي غيرالد دارمانان ،:"ما تقوم به إسرائيل من اعتداءات متتالية وقتل أبرياء وأطفال ونساء وتدمير وحرق منازل وجرف ممتلكات جرائم مدانة ومرفوضة وغير مبررة".

وأضاف أن "لبنان مع التجديد للقوات الدولية في الجنوب ونسعى مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من أجل تسهيل التجديد، ونرحب بالمبادرة الفرنسية والإيطالية لتشكيل قوة أوروبية تملاء الفراغ بعد انسحاب اليونيفيل".

وأشار إلى "زيارته الأسبوع المقبل إلى باريس للمشاركة إلى جانب الرئيس ماكرون في افتتاح الاجتماع التحضيري للمؤتمر الدولي لدعم الجيش وقوى الأمن الداخلي، وبحث موضوع القوات الدولية في الجنوب".

بدوره ، أثنى وزير العدل الفرنسي على ما تحقق من إصلاحات ولاسيما إلغاء عقوبة الإعدام ، قائلا :"يمكن للبنان الاعتماد دائماً على فرنسا ومستمرون في التعاون مع وزارة العدل اللبنانية ومواكبة لبنان في المسار الاصلاحي الشجاع الذي اختاره لاسيما وان تطبيق هذا المسار هو شرط أساسي من اجل تحقيق استقلال لبنان وسيادته".