«دناتا» تدرس الاستثمار في مطار دمشق الدولي

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «دناتا»، نبيل سلطان المر، إن المجموعة تجري حالياً نقاشات مع الجهات المعنية في سورية بشأن فرص التعاون والاستثمار في مطار دمشق الدولي، مشيراً إلى أن وفداً زار دمشق لبحث الإمكانات المتاحة.

وأوضح المر لـ"الإمارات اليوم"، على هامش فعاليات سوق السفر العربي في دبي اليوم، أن النقاشات تركز في الوقت الراهن على دراسة الجدوى الاقتصادية للفرص المحتملة، إلى جانب تقييم الأعمال التي يمكن لـ«دناتا» تنفيذها، والبنية التحتية المطلوبة، وحجم الاستثمارات اللازمة لتنفيذ أي مشاريع مستقبلية.

وأضاف أن المباحثات مع الجهات السورية مستمرة بشكل شهري، لافتاً إلى أن الشركة لا تزال في مرحلة دراسة الخيارات والفرص المتاحة.

وأشار إلى أنه سيتم الإعلان عن أي تطورات أو خطوات تتعلق بهذا الملف خلال الفترة المقبلة، بعد استكمال الدراسات والمناقشات الجارية.