فرار طيار كوبي بطائرة روسية إلى أميركا.. شاهد الفيديو

أعلنت سلطات مطار ميامي أن طيارا كوبيا فر من بلاده إلى الولايات المتحدة بطائرة روسية الصنع ذات محرك هبط بها في ولاية فلوريدا الجمعة.

وقالت المصادر نفسها إن طائرة روسية الصنع من طراز أنتونوف "إيه ان2" حطت في مطار ديدكولييه في إيفرغلاس بجنوب فلوريدا حوالي الساعة 11.30 (15.30 ت غ).

وأضافت أن قائد الطائرة قال إنه "فر من بلاده وجاء من سانكتي سبيريتوس" وهي منطقة في وسط البلاد.

وكوبا هي الدولة الوحيدة التي يحكمها حزب واحد في الأميركيتين.

وقال الموقع الإلكتروني الإخباري "سيبركوبا" الذي نقل النبأ إن الطيار يدعى روبن مارتينيز ويعمل في "الشركة الكوبية للخدمات الجوية" (إنسا).

وتوجهت شرطة الحدود الأميركية إلى موقع هبوط الطائرة فور إبلاغها بالحادثة.