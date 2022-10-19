استقالة وزيرة الداخلية البريطانية بسبب استخدام بريدها الإلكتروني الشخصي

أكدت وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برايفرمان، اليوم الأربعاء، استقالتها، عازية إياها الى استخدام بريدها الإلكتروني الشخصي، مع إبداء "القلق حيال إدارة هذه الحكومة" التي تترأسها ليز تراس.

وفي كتاب استقالتها الذي نشر على "تويتر"، اقرت برايفرمان بارتكاب "خطأ" عبر ارسال وثيقة رسمية الى "زميل برلماني أهل للثقة" من عنوان بريد إلكتروني شخصي، لافتة أيضاً إلى أن الحكومة "لم تف بوعود رئيسية" من مثل مكافحة الهجرة غير القانونية.