انقطاع إمدادات الطاقة عن محطة "زابوريجيا" النووية

أعلنت شركة "إنرجواتوم" الأوكرانية المشغلة لمحطة "زابوريجيا" للطاقة النووية، اليوم الاثنين، انقطاع إمدادات الطاقة الخارجية مجدداً عن المحطة، التي تسيطر عليها روسيا.

وقالت الشركة إن "خط الإمداد الأخير توقف خلال الليل تيجة قصف الجيش الروسي"، وأشارت إلى تشغيل مولدات الديزل كبديل.

وسيطرت روسيا فعلياً على "زابوريجيا"، وهي أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، منذ مارس الماضي، وتعرضت المحطة للقصف عدة مرات في أثناء القتال العنيف خلال الأشهر الأخيرة. وتلقي أوكرانيا وروسيا بالمسؤولية على بعضهما البعض بشأن الهجمات.

وقالت الشركة في بيان: "نناشد المجتمع الدولي مجددا باتخاذ إجراءات فورية لنزع السلاح من محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أسرع وقت ممكن".