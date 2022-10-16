تظاهرات «ضد الغلاء» في تونس

تظاهر الآلاف من أنصار أحزاب المعارضة التونسية، أمس، للاحتجاج ضد الغلاء والأزمة الاقتصادية، وجاب المتظاهرون شوارع رئيسة في العاصمة تونس، وصولاً إلى شارع الحبيب بورقيبة.

ورفع المتظاهرون في شارع رئيسيفي العاصمة سلالاً فارغة، في إشارة إلى تدهور القدرة الشرائية للتونسيين بسبب ارتفاع الأسعار.

وتخوض تونس مفاوضات متقدمة مع صندوق النقد الدولي، لنيل قرض بنحو ملياري دولار لمواجهة أزمة اقتصادية حادة مع ارتفاع نسبة التضخم إلى 9.1%، والبطالة إلى 15.3%، في بلاد يقطنها نحو 12 مليون نسمة.

ومنذ اندلاع الأزمة الأوكرانية الروسية، بدأت تونس تشهد نقصاً في العديد من المنتجات، على غرار الوقود والطحين والسكر وغيرها.

ووقعت صدامات، مساء أول من أمس، في أحد أحياء العاصمة التونسية بين عناصر الشرطة ومجموعة من المحتجين، إثر وفاة شاب بعد إصابته خلال مطاردة قوات الأمن له قبل أكثر من شهر.

ورشق المحتجون عناصر الشرطة بالحجارة، تزامناً مع تشييع جثمان الشاب مالك السليمي، وحمّل المحتجون الشرطة مسؤولية وفاة السليمي.