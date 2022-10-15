بوتين «لا حاجة» لإجراء محادثات مع بايدن

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس، إنه «لا يرى حاجة» لإجراء محادثات مع نظيره الأميركي جو بايدن، في الوقت الذي تتصاعد فيه التوترات مع واشنطن بسبب مجموعة من القضايا بما في ذلك الحرب الروسية على أوكرانيا.

وقال بوتين رداً على سؤال عن اجتماع محتمل مع بايدن على هامش قمة مجموعة الـ20 في نوفمبر «يجب أن نسأله عمّا إذا كان مستعدّاً لإجراء مثل هذه المحادثات معي أم لا. لا أرى ضرورة، لأكون صادقاً». وأضاف أنّ مشاركته في القمة التي تستضيفها إندونيسيا لم تتقرّر بعد.