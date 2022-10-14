روسيا تقرّ بوفاة 5 جنود في أوكرانيا

قضى خمسة روس بعدما التحقوا بالجيش الروسي، وأُرسلوا للقتال في أوكرانيا في إطار التعبئة الجزئية التي أمر بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سبتمبر الماضي، حسبما أفادت الخميس السلطات.

غير أن المسؤولين الروس لم يحددوا سبب الوفيات الخمس، ولا مكانها.

وأكّدت الدائرة الإعلامية لمنطقة تشيليابنسك، حسبما ذكرت وكالة «تاس» للأنباء، وفاة خمسة أشخاص متحدّرين من هذه المنطقة الصناعية الفقيرة الواقعة في غرب سيبيريا.