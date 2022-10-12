بوتين: تخريب "نورد ستريم" عمل إرهابي

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إن التسريبات الكبيرة التي وقعت فجأة في خطوط أنابيب الغاز "نورد ستريم" التي تمتد من روسيا إلى أوروبا هي "عمل إرهابي دولي يفيد الولايات المتحدة وبولندا وأوكرانيا".

وأضاف بوتين في كلمة متلفزة أمام منتدى للطاقة: "المستفيدون واضحون لأنّ هذا الحادث يعزّز الأهمية الجيوسياسية لأنظمة الغاز المتبقّية، تلك التي تمرّ عبر أراضي بولندا وأوكرانيا، والتي بنتها روسيا على نفقتها الخاصة. ولكنّه أيضاً يفيد الولايات المتحدة، التي يمكنها الآن تسليم طاقتها بأسعار مرتفعة".

وأشار بوتين إلى أن روسيا تعتزم إبقاء معدلات إنتاج وصادرات النفط عند المستويات الحالية حتى عام 2025، مضيفا أن موسكو لن تتخلى عن مكانتها الرائدة في سوق الطاقة العالمية رغم العقوبات الغربية.

وأشاد بوتين أيضاً بمجموعة "أوبك بلس"، التي أعلنت الأسبوع الماضي أنها ستخفض الإنتاج في محاولة للحفاظ على ارتفاع أسعار النفط، وقال إن روسيا تعتزم مواصلة العمل مع المنظمة.

وأشار إلى أنه لا ينبغي تسييس قضية الطاقة المتجددة، وشدد على أن موسكو لا علاقة لها بارتفاع أسعار الطاقة في أوروبا.