كوريا الشمالية تطلق صاروخين بالستيين

أطلقت كوريا الشمالية ليل السبت الأحد صاروخين بالستيين في اتجاه البحر، وفق ما أوردت وكالة أنباء يونهاب نقلا عن الجيش الكوري الجنوبي.

وبذلك ترتفع إلى ثمانية حصيلة الصواريخ البالتسية التي أطلقتها كوريا الشمالية في الأسبوعين الأخيرين، على خلفية توترات متصاعدة مع الولايات المتحدة التي عزّزت في الآونة الأخيرة مناوراتها العسكرية المشتركة مع سيول وطوكيو.

واكتفت رئاسة أركان الجيش الكوري الجنوبي بالإشارة إلى أن الصاروخين الجديدين أطلقا من جنوب شرق كوريا الشمالية، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وأوردت يونهاب نقلا عن القيادة العسكرية المشتركة أن «جيشنا الذي عزز مراقبته ويقظته مستعد للتحرك فورا بالتعاون الوثيق مع الولايات المتحدة».

وعلى تويتر، أكد مكتب رئيس الوزراء الياباني إطلاق صاروخ واحد على الأقل.

وجاء في التغريدة «أطلقت كوريا الشمالية ما يعتقد أنه صاروخ بالستي».