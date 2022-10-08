«الطاقة الذرية»: قصف خط الكهرباء لمحطة زابوريجيا عمل «غير مسؤول»

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم السبت إن القصف الذي تسبب في قطع خط التيار الكهربائي المتصل بأجهزة التبريد في محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا «عمل غير مسؤول بالمرة»، ودعت مجددا إلى إنشاء منطقة حماية للمحطة.

وذكرت الوكالة نقلا عن مديرها العام رافائيل جروسي «استئناف القصف واستهداف المصدر الخارجي الوحيد للتيار الكهربائي عمل غير مسؤول بالمرة».

وأكدت أن المحطة تعتمد الآن على مولدات كهرباء تعمل بالوقود، مشيرة إلى أن جروسي سيزور روسيا وأوكرانيا «قريبا» لمناقشة إنشاء منطقة حماية للمحطة.