في سابقة تاريخية.. ألمانيا تعيّن أول امرأة في منصب قيادي بالبحرية

في سابقة تاريخية، أعلنت البحرية الألمانية ترقية امرأة إلى منصب قيادي في البحرية. وأعلنت مدرسة التكنولوجيا البحرية في باروف، بالقرب من مدينة شترالسوند، المطلة على بحر البلطيق، أمس، تعيين الكابتن كورفيت، فيكتوريا كيتسمان (36 عاماً)، قائدة على مجموعة التدريس (C) في المدرسة.

ولا يعتبر هذا التعيين خطوة معتادة، بحسب قائد المدرسة سفين يانسن، والذي قال: «أعتقد أنه من الرائع أن تكون لمدرستنا السبق في تعيين أول قائدة بحرية».

وأضاف يانسن أن عمل المجندين تحت قيادة امرأة كقائد كتيبة، سيشكل تصورات للسنوات القادمة.