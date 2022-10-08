إصابتان بالكوليرا في تجمع للنازحين السوريين في عكار

أعلن وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض، أمس، تسجيل إصابتين بالكوليرا في تجمع للنازحين السوريين في عكار شمال لبنان.

وأعلن وزير الصحة في تصريح لقناة «إل بي سي» المحلية أنه «حتى الساعة تم تسجيل إصابتين بالكوليرا في تجمّع للنازحين السوريين في عكار، ونعمل على تقصي عن حالات أخرى».

وكان بيان صادر عن وزارة الصحة قد أعلن الخميس تسجيل واحدة من هاتين الإصابتين في الخامس من أكتوبر الحالي في محافظة عكار شمال لبنان. وحالة المريض مستقرة، وهو يتلقى العلاج في المستشفى. وتعتبر هذه الإصابة هي الحالة الأولى في لبنان منذ 1993، تاريخ آخر تفشٍّ للكوليرا.