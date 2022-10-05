بوتين يوقع على ضم المناطق الأوكرانية الأربعة إلى روسيا

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، على وثيقة التصديق الخاصة باتفاقيات انضمام أربع مناطق أوكرانية تسيطر عليها روسيا جزئياً إلى روسيا الاتحادية.

والمناطق الأربعة التي كانت قد جرت بها استفتاءات مؤخراً هي دونيتسك ولوهانسك وخيرسون وزابوريجيا.

وعين بوتين حكاماً على رأس المناطق الأربع، وهم دينيس بوشيلين حاكماً لجمهورية دونيتسك، وليونيد باسيتشنيك على رأس جمهورية لوهانسك الشعبية، وفلاديمير سالدو القائم بأعمال حاكم منطقة خيرسون، ويفغيني باليتسكي حاكماً لمنطقة زابوريجيا.