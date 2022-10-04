الجيش الأوكراني يعلن تحرير 5 قرى جديدة

أعلن الجيش الأوكراني أنه حرر خمس قرى جديدة في جنوب البلاد من قبضة القوات الروسية.

وقال رئيس المكتب الرئاسي، أندريه يرماك، على خدمة "تليغرام" الإخبارية، اليوم الثلاثاء، إنه قد تمت استعادة خمس قرى.

وانتشرت على شبكات التواصل الاجتماعي مقاطع يقول ناشروها إنها تُظهر تحرير قرية "دافيدف بريد" المتنازع عليها منذ فترة طويلة، وقرى "فيليكا أولكساندريفكا" و"ستاروسيليا" الواقعة على نهر "إينهوليتس".