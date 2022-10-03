قديروف يتعهد بإرسال 3 من أبنائه للقتال في أوكرانيا

أعلن رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف، اليوم الاثنين ،أن ثلاثة من أبنائه المراهقين سيلتحقون بالقتال في أوكرانيا، وقال على تليغرام إن أبنائه "أحمد وإيلي وآدم" كانوا يتلقون تدريبات عسكرية منذ فترة طويلة لتعلم كيفية استخدام مختلف أنواع الأسلحة.

وأضاف: "لقد حان الوقت بالنسبة لهم للظهور في معركة حقيقية، لا يسعني إلا أن أشيد بتصميمهم. وسيذهبون قريباً إلى خط المواجهة في أصعب مناطق المواجهات".

وكتب في منشور آخر اليوم الاثنين: "لطالما اعتقدت أن المهمة الرئيسية للأب هي تعليم أبنائه التفاني والدفاع عن أسرهم وشعبهم وبلدهم. من يريد السلام، ليستعد للحرب".

وكان قديروف دعا يوم السبت الماضي إلى استخدام أسلحة نووية محدودة القدرة في أوكرانيا، حيث تواجه القوات الروسية صعوبات ميدانية في عدة مناطق واضطرت إلى الانسحاب من بلدة ليمان الاستراتيجية.

وقال قديروف عبر تليغرام: "في رأيي ينبغي اتخاذ إجراءات أكثر حزماً، وصولا إلى إعلان الاحكام العرفية في المناطق الحدودية واستخدام أسلحة نووية محدودة القدرة"، لكن الكرملين اعتبر أن دعوة قديروف لاستخدام أسلحة نووية محدودة القوة نابعة من العاطفة، مؤكداً تفضيل إجراء تقييمات مدروسة وموضوعية.