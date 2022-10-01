كييف: 5 آلاف جندي روسي محاصرون في ليمان بشرق أوكرانيا

ذكر حاكم منطقة لوهانسك الأوكرانية سيرهي هايداي، اليوم السبت، أن القوات الأوكرانية حاصرت نحو خمسة آلاف جندي روسي في مدينة ليمان الواقعة ذات الأهمية الاستراتيجية بشرق البلاد.

وقال هايداي «طلب الجنود المحاصرون في ليمان من القيادة الروسية السماح لهم بمغادرة المدينة، ولكن طلبهم قوبل بالرفض».

وتابع: «هناك ثلاثة سبل أمامهم: إما محاولة الاختراق أو الاستسلام، أو الموت. وهناك نحو خمسة آلاف، دون عدد محدد».

وقال هايداي إنه لم يكن هناك قط عدد كبير من الروس محاصر حتى الآن في الحرب التي بدأتها موسكو في 24 فبراير الماضي.

وقال الخبراء العسكريون في الغرب إنهم يتوقعون أن تحرر القوات الأوكرانية ليمان خلال الأيام القادمة، وهو ما من شأنه أن يصبح سلسلة أخرى من الصفعات للحرب التي شنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل أكثر من سبعة أشهر.